На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка

Между пограничниками Кыргызстанаи Таджикистана произошла перестрелка на баткенском участке границы, сообщает в субботу Погранслужба Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана.

"В местности Кум-Мазар Баткенского района Баткенской области Кыргызстанажители приграничья Таджикистана без согласования с киргизской стороной начали проводить мероприятия по очистке участка, что привело к конфликту", - сообщили в Погранслужбе.

По ее данным, на место прибыли пограничники Кыргызстана, представители местных органов власти и местные жители.

"Требованиям киргизской стороны прекратить работы таджикская сторона не подчинилась. Граждане Таджикистана попытались избить гражданина Кыргызстана. Словесная перепалка переросла в драку и закидывание камнями друг друга. В ходе конфликта со стороны таджикских пограничников были произведены выстрелы в сторону Кыргызстана. Киргизские пограничники произвели ответные выстрелы в сторону Таджикистана", - сообщили в Погранслужбе.

В результате перестрелки раненых и пострадавших с киргизской стороны нет.

"В настоящее время в местности Кум-Мазар проводится встреча на уровне пограничных представителей сторон с участием представителей органов местного самоуправления и правоохранительных органов. Обстановка характеризуется как стабильная", - добавили в Погранслужбе.

По данным Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.