В России более 23,9 тыс. новых случаев COVID-19, 799 умерших

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 тыс. 947 случаев, умерли за сутки 799 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 23 тыс. 947 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 452 (10,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

В субботу второй раз в июле за сутки зафиксировано 799 летальных исходов от коронавируса, такое же количество скончавшихся было 16 июля. Наибольшее число умерших в Москве - 105, в Санкт-Петербурге - 73, в Иркутской области - 32. После перенесенной болезни выздоровели 21 тыс. 952 человека.

В российской столице, сообщает оперативный штаб, 3 тыс. 376 новых случаев COVID-19 за сутки, 6 тыс. 577 пациентов были выписаны.

В Московской области за сутки выявлено 2 тыс. 096 новых заболевших, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 937.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 102 тыс. 469 случаев коронавирусной инфекции, 153 тыс. 095 умерших и 5 млн 471 тыс. 956 выписанных.