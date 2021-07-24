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Здравоохранение 24.07.2021 12:33

В России более 23,9 тыс. новых случаев COVID-19, 799 умерших

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 тыс. 947 случаев, умерли за сутки 799 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 23 тыс. 947 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 452 (10,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

В субботу второй раз в июле за сутки зафиксировано 799 летальных исходов от коронавируса, такое же количество скончавшихся было 16 июля. Наибольшее число умерших в Москве - 105, в Санкт-Петербурге - 73, в Иркутской области - 32. После перенесенной болезни выздоровели 21 тыс. 952 человека.

В российской столице, сообщает оперативный штаб, 3 тыс. 376 новых случаев COVID-19 за сутки, 6 тыс. 577 пациентов были выписаны.

В Московской области за сутки выявлено 2 тыс. 096 новых заболевших, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 937.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 102 тыс. 469 случаев коронавирусной инфекции, 153 тыс. 095 умерших и 5 млн 471 тыс. 956 выписанных.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]