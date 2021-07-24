Путин обсудил по телефону ситуацию в Афганистане с президентом Узбекистана - Кремль

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, затрагивалась ситуация в Афганистане, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Затрагивалась актуальная региональная проблематика, прежде всего, ситуация в Афганистане", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Путин тепло поздравил Мирзиёева с Днем рождения

"Обсужден также ряд вопросов российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, в том числе взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.