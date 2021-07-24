В Кабуле объявили о начале операции по освобождению от талибов центра провинции Гильменд на юге Афганистана

Министерство внутренних дел Афганистана объявило о начале операции по освобождению от боевиков движения "Талибан" центра провинции Гильмендна юге страны.

"Силы безопасности, обороны и авиации начали совместные операции в городе Лашкаргах (административный центр провинции), а также в уездах Нахри-Сарадж, Над-Али и Нава. В результате операции 35 террористов, в том числе командир талибов, были убиты и 13 ранены", - говорится в сообщении.

По сообщению Минобороны Афганистана, активные боевые действия в течение прошедших суток проходили на территории провинций Лагман, Нангархар, Нуристан, Кунар, Газни, Пактия, Кандагар, Герат, Балх, Джаузджан, Гильменд, Кундуз и Каписа. За прошедшие 24 часа в ходе боестолкновений с правительственными силами Афганистана убито 262 террориста.