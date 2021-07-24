Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0009 RUR   0.0231 GBR   2.3392 TRY   0.1985

Цена на нефть

22.07 $/bbl   WTI 71.91 1.61 Brent 73.79 1.56

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 24.07.2021 14:48

В Азербайджане изменились правила пассажироперевозок воздушным транспортом

Кабинет министров Азербайджана внес изменения во "Временные правила организации полетов и пассажирских перевозок воздушным транспортом в Азербайджанской Республике в период пандемии коронавируса (COVID-19)".

Согласно документу, размещенному в субботу на официальном сайте Кабмина, все авиаперевозчики, выполняющие полеты в Азербайджан, принимают на рейс иностранцев и лиц без гражданства на следующих условиях:

- при наличии у пассажиров старше 18 лет COVID-паспорта (документа, подтверждающего полную вакцинацию от коронавируса или иммунитет к COVID-19) и документа, подтверждающего негативный результат ПЦР-теста на COVID-19, выданного в течение 72 часов до вылета;

- при наличии у пассажиров в возрасте от 1 года до 18 лет документа, подтверждающего негативный результат ПЦР-теста на COVID-19, выданного в течение 72 часов до вылета;

- при наличии у пассажира, близкий родственник (родители, сестра, брат, муж, жена, ребенок, дедушка, бабушка, внук) которого является гражданином Азербайджана, и членов его семьи (муж, жена, родители, дети) документа, подтверждающего степень родства, и документа, подтверждающего негативный результат ПЦР-теста на COVID-19, выданного в течение 72 часов до вылета.

Граждане Азербайджана, а также владельцы дипломатических паспортов, сотрудники дипмиссий и консульств зарубежных стран в Азербайджане, члены их семей, иностранцы с правом работать в Азербайджане и лица без гражданства, иностранцы и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное или постоянное проживание в Азербайджане, члены их семей (жена или муж, родители, находящиеся на их попечении, и дети до 18 лет, а также дети в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья), а также пассажиры, имеющие особое разрешение Оперативного штаба при Кабмине на въезд в страну, будут допускаться на рейс при наличии у них соответствующих подтверждающих документов и документа, подтверждающего негативный результат ПЦР-теста на COVID-19, выданного в течение 72 часов до вылета.

Для детей в возрасте до 1 года документ, подтверждающий негативный результат ПЦР-теста на COVID-19, не требуется.

Граждане Азербайджана, документы которых не соответствуют требованиям при прохождении пограничного контроля, будут помещены на двухнедельный карантин за счет авиаперевозчика.

Государственное агентство гражданской авиации при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана будет временно ограничивать полеты авиаперевозчиков на территорию Азербайджана в случае, если трое и более пассажиров одного рейса нарушат установленные Кабинетом министров АР "Временные правила организации полетов и пассажироперевозок воздушным транспортом" или подобные нарушения будут выявлены на трех последовательных рейсах авиаперевозчика.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]