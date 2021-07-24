В Азербайджане изменились правила пассажироперевозок воздушным транспортом

Кабинет министров Азербайджана внес изменения во "Временные правила организации полетов и пассажирских перевозок воздушным транспортом в Азербайджанской Республике в период пандемии коронавируса (COVID-19)".

Согласно документу, размещенному в субботу на официальном сайте Кабмина, все авиаперевозчики, выполняющие полеты в Азербайджан, принимают на рейс иностранцев и лиц без гражданства на следующих условиях:

- при наличии у пассажиров старше 18 лет COVID-паспорта (документа, подтверждающего полную вакцинацию от коронавируса или иммунитет к COVID-19) и документа, подтверждающего негативный результат ПЦР-теста на COVID-19, выданного в течение 72 часов до вылета;

- при наличии у пассажиров в возрасте от 1 года до 18 лет документа, подтверждающего негативный результат ПЦР-теста на COVID-19, выданного в течение 72 часов до вылета;

- при наличии у пассажира, близкий родственник (родители, сестра, брат, муж, жена, ребенок, дедушка, бабушка, внук) которого является гражданином Азербайджана, и членов его семьи (муж, жена, родители, дети) документа, подтверждающего степень родства, и документа, подтверждающего негативный результат ПЦР-теста на COVID-19, выданного в течение 72 часов до вылета.

Граждане Азербайджана, а также владельцы дипломатических паспортов, сотрудники дипмиссий и консульств зарубежных стран в Азербайджане, члены их семей, иностранцы с правом работать в Азербайджане и лица без гражданства, иностранцы и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное или постоянное проживание в Азербайджане, члены их семей (жена или муж, родители, находящиеся на их попечении, и дети до 18 лет, а также дети в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья), а также пассажиры, имеющие особое разрешение Оперативного штаба при Кабмине на въезд в страну, будут допускаться на рейс при наличии у них соответствующих подтверждающих документов и документа, подтверждающего негативный результат ПЦР-теста на COVID-19, выданного в течение 72 часов до вылета.

Для детей в возрасте до 1 года документ, подтверждающий негативный результат ПЦР-теста на COVID-19, не требуется.

Граждане Азербайджана, документы которых не соответствуют требованиям при прохождении пограничного контроля, будут помещены на двухнедельный карантин за счет авиаперевозчика.

Государственное агентство гражданской авиации при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана будет временно ограничивать полеты авиаперевозчиков на территорию Азербайджана в случае, если трое и более пассажиров одного рейса нарушат установленные Кабинетом министров АР "Временные правила организации полетов и пассажироперевозок воздушным транспортом" или подобные нарушения будут выявлены на трех последовательных рейсах авиаперевозчика.