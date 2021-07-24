Предложения по сохранению транзита через Украину в обмен на невыгодные закупки российского газа для нашей страны неприемлемы, заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Как сообщает пресс-служба компании, Витренко прокомментировал заявление главы правления "Газпрома" Алексея Миллера о готовности обеспечить и увеличить транзит газа через Украину при дополнительных закупках российского газа. Глава "Нафтогаза" сказал, что Украина не примет "такие дискриминационные предложения".

"Так всегда было, что россияне настаивали, чтобы мы покупали много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной. И следствием всего этого было то, что мы в среднем платили на $5 млрд больше за российский газ, чем получали за транзит", - отметил Витренко в субботу в эфире программы "Украина сегодня" на телеканале "Украина 24".

Он добавил: "Вот такое продление транзита, когда Украина еще должна доплачивать России, нам не нужно. Мы сейчас тратим меньше на весь импортированный газ, чем получаем за транзит. Сейчас Украина в плюсе, мы получаем деньги в госбюджет. Какие-то договоренности, которые приводят к тому, что деньги из Украины идут в Россию, нам не нужны".