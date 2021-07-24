В 31 провинции Афганистана вводится комендантский час

Министерство внутренних дел Афганистана объявило о введении комендантского часа в 31 из 34 провинций страны, сообщило издание Ariana News, со ссылкой на заместителя пресс-секретаря МВД ИРА Ахмад Зия Зия.

"Комендантский час был введен в 31 провинции, чтобы предотвратить передвижения талибов. Ограничения начнут действовать в 22:00 и закончатся в 4:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что провинции Кабул, Нангархар и Панджшер освобождены от этих ограничений.

По сообщению Минобороны Афганистана, активные боевые действия в течение прошедших суток проходили на территории провинций Лагман, Нангархар, Нуристан, Кунар, Газни, Пактия, Кандагар, Герат, Балх, Джаузджан, Гильменд, Кундуз и Каписа. За прошедшие 24 часа в ходе боестолкновений с правительственными силами Афганистана убито 262 террориста.