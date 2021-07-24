Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить работы в местности Кум-Мазар для недопущения приграничных инцидентов

Пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана в ходе встречи договорились во избежание конфликтов о недопустимости проведения любых работ на участках местности Кум-Мазар и Сомоньен, сообщает Погранслужба Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана.

"Состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстанапо Баткенскому направлению и Таджикистана по Согдийскому направлению, по итогам которой достигнута договоренность о недопустимости проведения каких-либо работ на участках местности Кум-Мазар (Кыргызстан) и Сомоньен (Таджикистан)", - сообщили в пресс-службе в субботу.

По ее данным, в целях недопущения повторных инцидентов принято решение о том, чтобы пограничные наряды сторон строго соблюдали линию поведения на совместной границе. Наряды подразделений внутренних дел будут осуществлять совместное патрулирование данного участка.

Ранее в субботу в местности Кум-Мазар Баткенского района Баткенской области Кыргызстанажители приграничья Таджикистана без согласования с киргизской стороной начали очищать участок, что привело к конфликту. На место прибыли пограничники Кыргызстана, представители местных органов власти и местные жители.

"Требованиям киргизской стороны прекратить работы таджикская сторона не подчинилась. Граждане Таджикистана попытались избить гражданина Кыргызстана. Словесная перепалка переросла в драку и закидывание камнями друг друга. В ходе конфликта со стороны таджикских пограничников были произведены выстрелы в сторону Кыргызстана. Киргизские пограничники произвели ответные выстрелы в сторону Таджикистана", - сообщили в Погранслужбе.

Киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами. По данным Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.