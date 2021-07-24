Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0009 RUR   0.0231 GBR   2.3392 TRY   0.1985

Цена на нефть

22.07 $/bbl   WTI 71.91 1.61 Brent 73.79 1.56

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.07.2021 15:50

В Афганистане приветствуют заявление американо-европейских партнеров по урегулированию ситуации в стране

Председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла положительно оценил итоги встречи американо-европейских партнеров по урегулированию ситуации в Афганистане.

"Я приветствую совместное заявление наших американо-европейских сторонников. Мы привержены основным принципам и ценностям и вновь повторяем наш призыв к справедливому и прочному миру на основе политического урегулирования путем переговоров", - написал Абдулла в твиттере в субботу.

22 июля спецпредставители и спецпосланники США, ЕС, Франции, Германии, Италии, НАТО, Норвегии и Соединенного Королевства встретились в Риме, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане, итоги последнего раунда переговоров на высшем уровне в Дохе 17-18 июля.

"Наши страны и организации привержены прочному партнерству с Афганистаном и будут внимательно следить за происходящими событиями на этом новом переходном этапе с выводом международных сил. Народ Афганистана слишком долго страдал от конфликта. Мы глубоко обеспокоены высоким уровнем насилия, военным наступлением талибов и количеством сообщений о серьезных нарушениях прав человека в общинах, наиболее затронутых продолжающимся вооруженным конфликтом по всей стране", - говорилось в совместном заявлении участников этой встречи.

Участники встречи призвали все стороны уменьшить насилие и защитить гражданских лиц, соблюдая свои обязательства по международному гуманитарному праву. Они призывали талибов разрешить и облегчить, без предварительных условий и в соответствии с международным гуманитарным правом, доступ для доставки гуманитарной помощи в районы, находящиеся под их контролем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]