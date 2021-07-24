В Афганистане приветствуют заявление американо-европейских партнеров по урегулированию ситуации в стране

Председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла положительно оценил итоги встречи американо-европейских партнеров по урегулированию ситуации в Афганистане.
"Я приветствую совместное заявление наших американо-европейских сторонников. Мы привержены основным принципам и ценностям и вновь повторяем наш призыв к справедливому и прочному миру на основе политического урегулирования путем переговоров", - написал Абдулла в твиттере в субботу.
22 июля спецпредставители и спецпосланники США, ЕС, Франции, Германии, Италии, НАТО, Норвегии и Соединенного Королевства встретились в Риме, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане, итоги последнего раунда переговоров на высшем уровне в Дохе 17-18 июля.
"Наши страны и организации привержены прочному партнерству с Афганистаном и будут внимательно следить за происходящими событиями на этом новом переходном этапе с выводом международных сил. Народ Афганистана слишком долго страдал от конфликта. Мы глубоко обеспокоены высоким уровнем насилия, военным наступлением талибов и количеством сообщений о серьезных нарушениях прав человека в общинах, наиболее затронутых продолжающимся вооруженным конфликтом по всей стране", - говорилось в совместном заявлении участников этой встречи.
Участники встречи призвали все стороны уменьшить насилие и защитить гражданских лиц, соблюдая свои обязательства по международному гуманитарному праву. Они призывали талибов разрешить и облегчить, без предварительных условий и в соответствии с международным гуманитарным правом, доступ для доставки гуманитарной помощи в районы, находящиеся под их контролем.
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