Всероссийскую перепись населения предложено сдвинуть на период с 15 октября по 14 ноября

Основной этап Всероссийской переписи населения (ВПН) предложено перенести на период с 15 октября по 14 ноября (до этого планировался с 1 по 31 октября).

Новые сроки прописаны в проекте постановления правительства, подготовленного Минэкономразвития и опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

В Росстате "Интерфаксу" подтвердили, что "в рамках рабочей дискуссии с руководством регионов было принято решение о проведении основного этапа Всероссийской переписи населения с 15 октября по 14 ноября на стационарных участках и с 15 октября по 8 ноября - на портале "Госуслуги".

"Как показал анализ готовности инфраструктуры и персонала регионов к проведению переписи, для ее организации будут использоваться ресурсы, задействованные в организации единого дня голосования (пройдет 19 сентября - ИФ)", - добавили в Росстате.

"Это два важных (перепись и голосование - ИФ) для страны и каждого из нас проекта. Но у каждого из них свои особенности, свой алгоритм организации", - прокомментировал руководитель Росстата Павел Малков.

"Необходимо переоборудовать помещения, наладить IT-инфраструктуру, обеспечивающую защиту данных и передачу собранной информации в центр управления ходом переписи в Росстате. Людям надо время, чтобы немного отдохнуть и переключиться на новые задачи. Перепись потребует полной концентрации сил для решения основной задачи - сбора максимально точных и достоверных сведений о демографической ситуации в стране и состоянии жилого фонда", - пояснил глава Росстата причины некоторого сдвига сроков переписи.

В Росстате также сообщили, что в пятницу в координационном центре правительства под председательством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова прошло совещание по вопросам подготовки к проведению Всероссийской переписи населения, в котором принимали участие представители регионов. В ходе совещания Росстат по итогам проведенного анализа и консультаций с регионами озвучил новые сроки проведения основного этапа переписи населения.

Всероссийская перепись населения впервые будет проходить в цифровом формате. Главным нововведением станет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале "Госуслуги". При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".

Как сообщалось, по предварительным данным Росстата, население России в 2020 году сократилось более чем на 0,5 млн человек, до 146,24 млн человек. Численность населения на 1 января 2021 года стала минимальной с начала 2014 года - тогда она составляла 143,7 млн. После присоединения Крыма на начало 2015 года численность населения РФ выросла до 146,3 млн человек. Минимум фиксировался в начале 2009 года - 142,7 млн человек.