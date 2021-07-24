Иранский корабль без разрешения зашел в территориальные воды Эстонии

Направлявшийся на военно-морской парад в Санкт-Петербургеиранский военный корабль Sahand в пятницу зашел в территориальные воды Эстонии, не имея на то разрешения, и покинул их после соответствующего распоряжения эстонских властей.

"Вчера (23 июля - прим. ред.) вечером, после десяти часов, направляющийся в Санкт-Петербург корабль Sahand зашел в воды Эстонии с северо-западной стороны острова Осмуссаар (Osmussaar)", - сообщили порталу телерадиовещания ERR в департаменте полиции и пограничной охраны.

Согласно нормам международного морского права, суда могут мирно пересекать территориальные воды другой страны, но, в соответствии с законом о государственной границе Эстонии, иностранные военные корабли должны уведомить министерство иностранных дел о проходе не менее чем за 48 часов. Команда Sahand этого не сделала.

"Центр морской охраны дал Sahand распоряжение сменить курс и покинуть территориальные воды, после чего корабль направился обратно в эстонскую экономическую зону", - отметили в департаменте.

В девять часов утра субботы корабль вошел в территориальные воды России.

Плавучая база ВМС Ирана Makran вошла в четверг через Большой Бельт в Балтийское море. Предполагается, что корабль примет участие в параде российского флота в Санкт-Петербурге 25 июля. В кильватере базы также прибыл иранский фрегат Sahand.