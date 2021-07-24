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Дальнее зарубежье 24.07.2021 16:53

Иранский корабль без разрешения зашел в территориальные воды Эстонии

Направлявшийся на военно-морской парад в Санкт-Петербургеиранский военный корабль Sahand в пятницу зашел в территориальные воды Эстонии, не имея на то разрешения, и покинул их после соответствующего распоряжения эстонских властей.

"Вчера (23 июля - прим. ред.) вечером, после десяти часов, направляющийся в Санкт-Петербург корабль Sahand зашел в воды Эстонии с северо-западной стороны острова Осмуссаар (Osmussaar)", - сообщили порталу телерадиовещания ERR в департаменте полиции и пограничной охраны.

Согласно нормам международного морского права, суда могут мирно пересекать территориальные воды другой страны, но, в соответствии с законом о государственной границе Эстонии, иностранные военные корабли должны уведомить министерство иностранных дел о проходе не менее чем за 48 часов. Команда Sahand этого не сделала.

"Центр морской охраны дал Sahand распоряжение сменить курс и покинуть территориальные воды, после чего корабль направился обратно в эстонскую экономическую зону", - отметили в департаменте.

В девять часов утра субботы корабль вошел в территориальные воды России.

Плавучая база ВМС Ирана Makran вошла в четверг через Большой Бельт в Балтийское море. Предполагается, что корабль примет участие в параде российского флота в Санкт-Петербурге 25 июля. В кильватере базы также прибыл иранский фрегат Sahand.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]