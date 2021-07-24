В ряде городов Франции проходят массовые протесты против ограничений в связи с COVID-19

Массовые акции протеста против так называемых "санитарных пропусков" и обязательной вакцинации от COVID-19 для ряда профессий проходят в субботу в ряде городов Франции, сообщает французский телеканал BFM TV.
В Париже на манифестацию, организованную движением "желтых жилетов", вышли несколько тысяч человек. Она стартовала с площади Бастилии. В толпе звучат лозунги: "Макрон, здесь не хотят твоих пропусков". Еще одна манифестация организована партией "Патриоты", ее участники начали шествие от площади Трокадеро.
Против ограничительных мер французских властей также протестуют в субботу и в других городах Франции - в Лионе, Дюнкерке, Перпиньяне, Ницце.
В прошлую субботу, согласно данным МВД Франции, в аналогичных акциях приняли участие около 114 тыс. человек по всей Франции, в Париже собралось около 18 тыс. человек.
Французские СМИ напоминают, что на этой неделе французское правительство представило парламенту законопроект по ускорению темпов вакцинации от коронавируса. План включает введение с начала августа "санитарного пропуска", а также обязательной вакцинации против COVID-19 персонала медицинских учреждений.
"Санитарный пропуск", согласно планам правительства, будет обязательным для доступа во все места досуга и культуры, на мероприятия с участием более 50 человек, в кафе и рестораны, торговые центры, поезда, самолеты и междугородние автобусы. В него будут занесены сведения либо о полной вакцинации, либо о недавнем отрицательном результате теста ПЦР. Городской общественный транспорт останется открытым для всех граждан.
При этом со среды в стране "санитарные пропуска" уже требуют для посещения музеев, библиотек и объектов культуры, а также спортивных учреждений - в случаях, когда общее количество участников превышает 50 человек.
Планируемые новые ограничительные меры вызвали споры не только в обществе, но и среди политиков. Так, во французской оппозиции сочли, что подобное применение "санитарных пропусков" ограничивают права граждан, могут разобщить общество. Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен отмечала, что вводимые меры противоречат обязательствам, которые ранее брало на себя французское правительство. Она просила как минимум перенести введение мер на более поздний срок.
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