Путин обсудил с президентом Казахстана двустороннюю повестку и региональные проблемы - Кремль

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.
"В дружественном ключе лидеры обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также некоторые региональные проблемы", - говорится в сообщении.
Условлено о продолжении контактов, информирует пресс-служба.
В Баку считают абсурдом заявления Еревана «об оккупации» Азербайджаном территорий Армении – МИД
Докладчик ПАСЕ посетит Азербайджан
Иран готов оказать помощь в достижении мира на Южном Кавказе - МИД
"Газпром": никто не предлагал Украине покупать российский газ
Для Украины неприемлемы предложения по сохранению транзита в обмен на невыгодные закупки газа - глава "Нафтогаза"
В Азербайджане изменились правила пассажироперевозок воздушным транспортом
Более 18% населения Азербайджана полностью привито от коронавируса
В Азербайджане рост новых случаев COVID-19
В ряде городов Франции проходят массовые протесты против ограничений в связи с COVID-19
ГААД получит 3 млн манатов на капремонт дороги в Дашкесанском районе
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3 млн манатов на капремонт автодорог в Нафталане
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по производству продуктового видеоролика
Откройте депозитный счет в AccessBank и сразу же получите процентные бонусы!
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по страхованию банкоматов и наличности в них
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом