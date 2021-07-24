Путин обсудил с президентом Казахстана двустороннюю повестку и региональные проблемы - Кремль

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"В дружественном ключе лидеры обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также некоторые региональные проблемы", - говорится в сообщении.

Условлено о продолжении контактов, информирует пресс-служба.