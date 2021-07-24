Шувалов назначен главой госкорпорации ВЭБ

Глава ВЭБа Игорь Шувалов вновь назначен руководителем этой госкорпорации сроком на пять лет. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на официальном портале правовой информации в субботу.

"Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" сроком на пять лет", - гласит указ.

Указ подписан 24 июля и вступает в силу со дня его подписания.

Шувалов родился 4 января 1967 г. В разные годы занимал высокие должности в администрации президента РФ и российском правительстве.

24 мая 2018 г. Шувалов был назначен председателем Внешэкономбанка. С 9 декабря 2018 г. - председатель ВЭБ.РФ.