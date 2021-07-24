В Бурятии, предположительно, обнаружены обломки самолета, пропавшего год назад

На перевале в Бурятии найдены обломки самолета; предположительно, это пропавший год назад Ан-2, сообщил "Интерфаксу" источник в администрации Тункинского района.
"На перевале "Байконур"вблизи озера Билюты найден разрушенным самолет, предположительно - Ан-2, и останки экипажа до 4 человек", - сказал источник.
Обломки находятся на склоне горы на высоте порядка 400 метров.
Ан-2 авиакомпании "Феникс" (бортовой номер RA-71276) вылетел из поселка Кырен Тункинского района 19 июля прошлого года, спустя несколько минут после вылета связь с самолетом прервалась. На борту находились два члена экипажа и четыре командира воздушных судов авиакомпании, которые должны были уточнить территорию обработки лесов от тутового шелкопряда.
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