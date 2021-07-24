Столкновения протестующих против ограничительных мер из-за COVID-19 с полицией происходят в Париже и Лионе

Столкновения с полицией начались в Париже, где в субботу проходят три манифестации против так называемых "санитарных пропусков" и обязательной вакцинации от COVID-19 для людей определенных профессий.
По данным французского телеканала BFM TV, в полицейских летят петарды, среди правоохранителей есть пострадавшие. Полиция в ответ применяет слезоточивый газ. На некоторых улицах протестующие возводят баррикады.
BFM TV сообщает и о беспорядках на аналогичной манифестации в Лионе, отмечая, что местные власти ранее запретили ее проведение.
Протесты против ограничительных мер французских властей проходят и в других городах Франции, в частности в Дюнкерке, Перпиньяне, Тулузе, Марселе, Ницце.
В прошлую субботу, согласно данным МВД Франции, в аналогичных акциях приняли участие около 114 тыс. человек по всей Франции, в Париже собралось около 18 тыс. человек.
СМИ напоминают, что на этой неделе французское правительство представило парламенту законопроект по ускорению темпов вакцинации от коронавируса. План включает введение с начала августа "санитарного пропуска", а также обязательной вакцинации против COVID-19 персонала медицинских учреждений.
"Санитарный пропуск", согласно планам правительства, будет обязательным для доступа во все места досуга и культуры, на мероприятия с участием более 50 человек, в кафе и рестораны, торговые центры, поезда, самолеты и междугородние автобусы. В него будут занесены сведения либо о полной вакцинации, либо о недавнем отрицательном результате теста ПЦР. Городской общественный транспорт останется открытым для всех граждан.
При этом со среды в стране "санитарные пропуска" уже требуют для посещения музеев, библиотек и объектов культуры, а также спортивных учреждений - в случаях, когда общее количество участников превышает 50 человек.
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