В Азербайджане рост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 412 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 340,057 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 371 случае заражения.
За сутки смертельных случаев от коронавирусной инфекции зафиксировано не было. По состоянию на 24 июля общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 002 человека.
От COVID-19 вылечились 331,907 тыс. (+125 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 3 148 человек.
За сутки медики провели 11 381 тест на коронавирус против 10 448 накануне. Всего в стране с начала пандемии проведено 3 млн 965,397 тыс. тестов на COVID-19.
А.Салаева
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