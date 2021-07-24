Более 18% населения Азербайджана полностью привито от коронавируса

В Азербайджане около 1,9 млн человек получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и считаются полностью привитыми, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

По данным на 24 июля, одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 получили 2 млн 634,015 тыс. человек, две дозы - 1 млн 882,972 тыс. человек.

Общее число сделанных доз составляет 4 млн 516,987 тыс.

Население Азербайджана на 1 мая 2021 года составляло 10 млн 133,078 тыс. человек. Таким образом, по состоянию на 24 июля полностью привито 18,6% населения страны.

Вакцинация в Азербайджане стартовала 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022 гг.

В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca, "Спутник V" и Pfizer.

А.Салаева