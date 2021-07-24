"Газпром": никто не предлагал Украине покупать российский газ

В "Газпроме" прокомментировали заявления руководства "Нафтогаза" о транзите газа в период после 2024 года.

"Ознакомились с заявлением председателя правления "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко. Обращаем внимание, что никто не предлагал Украине покупать российский газ. Комментарий председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера адресован нашим партнерам из стран ЕС, в первую очередь - немецким", - говорится в сообщении управления информации "Газпрома".

В нем уточняется, что "речь идет об объемах транзита через Украину после 2024 года в соответствии с новыми объемами закупок российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам. И о том, что нас в этой связи, в том числе, заботит вопрос декарбонизации экономики Европейского союза".

В комментарии от 22 июля Миллер выразил готовность продолжать транзит через Украину в случае желания европейских покупателей получать газ именно по этому маршруту (с учетом его цены, конкурентоспособности и экологической нагрузки по сравнению с другими маршрутами).

"Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств "Газпром" готов даже увеличить объемы транзита через Украину", - добавил глава концерна.

Миллер также добавил: "Считаем участие немецких партнеров в такой работе (по продолжению украинского транзита - ИФ) полностью обоснованным, учитывая уже обозначенные планы по декарбонизации экономики EC".

В свою очередь глава "Нафтогаза Украины" Витренко увидел в комментарии "Газпрома" о перспективах продолжения транзита через Украину после 2024 года предложение закупать газ в России и по привычке отклонил его.

"Так всегда было, что россияне настаивали, чтобы мы покупали много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной. И следствием всего этого было то, что мы в среднем платили на $5 млрд больше за российский газ, чем мы получали за транзит", - отметил Витренко в субботу в эфире программы "Украина сегодня" на телеканале "Украина 24".