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АПК 24.07.2021 22:00

Беларусь вопреки санкциям планирует до 2025 года увеличить экспорт сельскохозяйственных товаров до $7 млрд - министр

Объем белорусского экспорта сельхозпродукции по результатам пятилетки 2021-2025 годов должен быть увеличен до $7 млрд, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко.

"В планах развития агробизнеса на 2021-2025 годы объем экспорта по результатам этой пятилетки должен увеличиться до 7 миллиардов долларов", - заявил он в эфире телеканала "Беларусь-1" в субботу.

Крупко заверил, что уже по результатам 2021 года экспорт должен составить "в районе 6 миллиардов долларов", и назвал предпосылки для этого.

"По результатам работы пяти месяцев объем реализации продуктов питания и сельскохозяйственных товаров составил 2,5 миллиарда долларов, обеспечен рост 111,3%. Увеличена валютная выручка на 250 миллионов долларов, положительное сальдо - на уровне 780 миллионов долларов. Это хорошие предпосылки, чтобы выйти на 6 миллиардов и дальше наращивать экспорт", - уверен министр.

Не должны сильно повлиять на работу АПК и экспорт сельскохозяйственных товаров и вводимые некоторыми странами санкции против Белоруссии, полагает Крупко. "На сегодняшний день ситуация не поменялась, мы торгуем в тех пропорциях, которые есть", - сказал он.

По данным Минсельхозпрода около 84% объемов продуктов питания уходят в страны СНГ, из них 73% - в Российскую Федерацию. Достаточно большая часть экспорта приходится также на Китай, который, по словам главы ведомства, является "фактически вторым партнером по итогам пяти месяцев".

"Сегодня мы в Европу реализуем продуктов питания на 385 миллионов долларов в год. В Украину реализуем на 195 миллионов. Эти объемы очень схожи с рынком Китая, поэтому у нас предприятия сертифицированы как на европейский рынок, так на Украину и в Китай", - отметил Крупко.

Он выразил уверенность в том, что если санкционное давление будет нарастать, к предприятиям увеличатся претензии, а какие-то рынки закроются, то Белоруссия в вопросах экспорта сельхозпродукции безболезненно перейдет на схожие рынки: в первую очередь на российский и китайский.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, АПК, ЭКСПОРТ


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