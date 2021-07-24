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СНГ 24.07.2021 22:30

В Таджикистане заявили, что конфликт между таджикскими и кыргызскими пограничниками произошел на таджикской территории

Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана заявил, что субботняя перестрелка на таджикско-кыргызской границе между пограничниками произошла на таджикской территории.

"Заявление Пограничной службы ГКНБ КР, опубликованное на кыргызских сайтах о том, что участок Куммазор находится на территории Республики Кыргызстан, не имеет юридического основания. Так как, согласно документам о национальном территориальном размежевании 1924-1927 годов и соглашениям паритетной комиссии 1989 года, данный участок полностью принадлежит Республике Таджикистан", - говорится в заявлении пресс-центра Пограничных войск ГКНБ Таджикистана.

В заявлении отмечается, что "скоротечные заключения и одновременно с этим игнорирование юридических нормативов, принятых в соответствии с требованиями установленных международных отношений по территориальной принадлежности, поспешные односторонние заявления относительно приграничных конфликтов в СМИ, не служат правильному восприятию ситуации и не вызывают доверия сторон".

Представители Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана распространили информацию, не согласовав ее с таджикской стороной. "Данный вопрос рассматривается и изучается официальными представителями компетентных органов двух сторон", - уточняется в заявлении.

Кыргызско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами. По данным ГКНБ Кыргызстана, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, КЫРГЫЗСТАН, КОНФЛИКТ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]