В Таджикистане заявили, что конфликт между таджикскими и кыргызскими пограничниками произошел на таджикской территории

Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана заявил, что субботняя перестрелка на таджикско-кыргызской границе между пограничниками произошла на таджикской территории.
"Заявление Пограничной службы ГКНБ КР, опубликованное на кыргызских сайтах о том, что участок Куммазор находится на территории Республики Кыргызстан, не имеет юридического основания. Так как, согласно документам о национальном территориальном размежевании 1924-1927 годов и соглашениям паритетной комиссии 1989 года, данный участок полностью принадлежит Республике Таджикистан", - говорится в заявлении пресс-центра Пограничных войск ГКНБ Таджикистана.
В заявлении отмечается, что "скоротечные заключения и одновременно с этим игнорирование юридических нормативов, принятых в соответствии с требованиями установленных международных отношений по территориальной принадлежности, поспешные односторонние заявления относительно приграничных конфликтов в СМИ, не служат правильному восприятию ситуации и не вызывают доверия сторон".
Представители Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана распространили информацию, не согласовав ее с таджикской стороной. "Данный вопрос рассматривается и изучается официальными представителями компетентных органов двух сторон", - уточняется в заявлении.
Кыргызско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами. По данным ГКНБ Кыргызстана, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.
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