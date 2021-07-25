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Дальнее зарубежье 25.07.2021 09:02

Трамп раскритиковал Байдена за "Северный поток 2" и назвал президентские выборы "позорными"

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что президент Джо Байден не воспрепятствовал завершению строительства газопровода "Северный поток 2", это позволит России получать "миллиарды и миллиарды долларов".

Выступая в Аризоне, он сказал, что "остановил" строительство проекта, а Байден допустил, что газопровод будет достроен "через пару месяцев".

Он напомнил, что ранее предупреждал канцлера ФРГ Ангелу Меркель, что США расходуют "миллиарды на защиту" Германии, а она "платит России миллиарды" за поставки газа.

Он вновь заявил, что потерпел поражение на президентских выборах лишь потому, что их результаты были подтасованными, назвав выборы "самыми позорными и коррумпированными" в истории.

Трамп сказал, что нынешняя администрация "богатеет благодаря Китаю". В качестве примера он привел обвинения Хантера Байдена - сына президента - в том, что российские спецслужбы взломали его ноутбук.

"Он заявил, что это была Россия..., Россия, как всегда. Обратили внимание, что это не Китай, а именно Россия? Это потому, что за счет Китая, а не за счет России они богатеют", - сказал экс-президент.

По утверждению Трампа, будучи у власти, он проводил самую жесткую политику в отношении России, но при этом поддерживал хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]