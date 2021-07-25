Афганская армия сообщила о ликвидации 175 талибов за сутки

За прошедшие 24 часа на территории Афганистана в ходе боестолкновений с правительственными силами убито 175 боевиков движения "Талибан", сообщил в воскресенье утром замначальника пресс-центра министерства обороны страны Фавад Аман.

По его словам, еще 84 боевика за этот период были ранены.

Интенсивныебоевые действия в течение суток проходили на территории провинций Нангархар, Пактика, Логар, Газни, Кандагар, Герат, Балх, Джаузджан, Саманган, Сари-Пуль, Гильменд, Бадахшан, Кундуз и Баглан.

По данным военного ведомства Афганистана, минувшей ночью по скоплению талибов на окраине города Лашкаргахадминистративного центра провинции Гельменд был нанесен авиаудар, в результате чего убито восемь боевиков.

Накануне министерство внутренних дел Афганистана объявило о начале операции по очистке от талибов центра провинции Гильменд.

"Силы безопасности, обороны и авиации страны начали совместные операции в городе, а также в уездах Нахри-Сарадж, Над-Али и Нава. В результате операции 35 террористов, в том числе командир талибов, были убиты и 13 ранены", - говорилось в сообщении пресс-центра МВД.