Талибы понесли потери на северо-западе Афганистана

Боевики движения "Талибан" понесли тяжелые потери в провинции Балхна северо-западе Афганистана, сообщил пресс-центр 209 корпуса афганской национальной армии "Шохин".
"Накануне военно-воздушные силы страны нанесли удары по нескольким позициям террористов на территории уезда Кальдар провинции Балх. В результате 80 террористов-талибов были убиты и еще 43 ранены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе другого авиаудара по террористам в уезде Чимтал провинции Балх один террорист убит и один ранен.
В ходе этих атак уничтожены несколько единиц автотехники противника, в том числе и бронемашина "Humvee".
Между тем, по сведениям пресс-центра министерства обороны Афганистана, за прошедшие 24 часа на территории страны в ходе боестолкновений с правительственными силами убито 175 боевиков, еще 84 ранены.
Интенсивный боевые действия в течение суток проходили на территории провинций Нангархар, Пактика, Логар, Газни, Кандагар, Герат, Балх, Джаузджан, Саманган, Сари-Пуль, Гильменд, Бадахшан, Кундуз и Баглан.
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