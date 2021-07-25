В Кабуле арестованы лица, обстрелявшие президентский дворец в день праздника Гурбан

Полиция Кабула арестовала лиц, обстрелявших президентский дворец в день празднования Ид аль-Адха (Гурбан Байрам).

Полиция Кабула объявила, что подразделение спецназа арестовало организаторов ракетного обстрела по участникам праздничного намаза 20 июля в президентском дворце Арг, сообщили местные СМИ.

Сообщается, что террористы были арестованы на территории пятого административного района афганской столицы. Другие подробности пока не раскрываются.

В День празднования Ид аль-Адха (Гурбан Байрам) 20 июля на территории президентского дворца Арг состоялся праздничный намаз с участием главы государства, его заместителей, членов правительства, депутатов парламента, политических и общественных деятелей. В момент намаза по президентскому дворцу было выпущено несколько ракет. Сведений о пострадавших не было.