Кабульская полиция обвинила талибов в ракетном обстреле президентского дворца в день праздника Гурбан

Полиция Кабула обвинила талибов в ракетном обстреле президентского дворца в день празднования Ид аль-Адха (Гурбан Байрам).

"Четверо террористов, в том числе и их главарь Момен - член движения "Талибан" были задержаны во время операции спецназа на территории пятого административного района афганской столицы. Главарь группы был участником нападений на правительственные силы на территории уезда Пагман в Кабуле", - сообщает Tolo News со ссылкой на представителя министерства внутренних дел Афганистана Мирвайса Станекзая.

В День празднования Ид аль-Адха (Гурбан Байрам) 20 июля на территории президентского дворца Арг состоялся праздничный намаз с участием главы государства, его заместителей, членов правительства, депутатов парламента, политических и общественных деятелей. В момент намаза по президентскому дворцу было выпущено несколько ракет. Сведений о пострадавших не было.