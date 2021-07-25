Казахстан может оказать помощь Таджикистану для предотвращения рисков на таджикско-афганской границе

Главы оборонных ведомств Казахстана Нурлан Ермекбаев и Таджикистана Шерали Мирзо обсудили в телефонном разговоре вопросы оказания Казахстаном помощи Таджикистану для противостояния имеющимся рискам и вызовам на таджикско-афганской границе.

"В ходе телефонного разговора министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев и министр обороны Республики Таджикистан генерал-полковник Шерали Мирзо обсудили ситуацию в районе таджикско-афганской границы и вопросы оказания Казахстаном помощи Таджикистану для противостояния имеющимся рискам и вызовам", - сообщила пресс-служба Минобороны Казахстана в воскресенье.

Руководители оборонных ведомств также затронули вопросы, связанные с предстоящим совещанием министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе, добавили в пресс-службе.