В России за сутки выявлено более 24 тыс. новых случаев COVID-19, 779 умерших

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 24 тыс. 072 случая, умерли за сутки 779 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 24 тыс. 072 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 346 (9,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
За минувшие сутки от коронавируса умерли 779 человек, наибольшее число скончавшихся в Москве - 103, в Санкт-Петербурге - 77, в Иркутской области - 29. По выздоровлении были выписаны 18 тыс. 678 пациентов.
В российской столице 3 тыс. 406 новых случаев COVID-19 за сутки, 5 тыс. 482 человека выздоровели.
В Московской области выявлен 2 тыс. 191 новый заболевший, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 934 случая.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 126 тыс. 541 случай коронавирусной инфекции, 153 тыс. 874 умерших и 5 млн 490 тыс. 634 выписанных.
По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 162,5 млн тестов на COVID-19, из них 550 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 1 млн 257 тыс. 238 человек.
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