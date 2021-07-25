Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0009 RUR   0.0231 GBR   2.3392 TRY   0.1985

Цена на нефть

22.07 $/bbl   WTI 71.91 1.61 Brent 73.79 1.56

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 25.07.2021 12:45

В России за сутки выявлено более 24 тыс. новых случаев COVID-19, 779 умерших

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 24 тыс. 072 случая, умерли за сутки 779 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 24 тыс. 072 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 346 (9,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 779 человек, наибольшее число скончавшихся в Москве - 103, в Санкт-Петербурге - 77, в Иркутской области - 29. По выздоровлении были выписаны 18 тыс. 678 пациентов.

В российской столице 3 тыс. 406 новых случаев COVID-19 за сутки, 5 тыс. 482 человека выздоровели.

В Московской области выявлен 2 тыс. 191 новый заболевший, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 934 случая.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 126 тыс. 541 случай коронавирусной инфекции, 153 тыс. 874 умерших и 5 млн 490 тыс. 634 выписанных.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 162,5 млн тестов на COVID-19, из них 550 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 1 млн 257 тыс. 238 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]