Глава Минобороны Азербайджана соболезнует в связи с гибелью турецких военнослужащих в Сирии

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба Яшару Гюлеру в связи с гибелью турецких военнослужащих на севере Сирии, говорится в сообщении оборонного ведомства.

"Я глубоко опечален известием о том, что в результате вероломного террористического нападения в районе проведения антитеррористической операции "Щит Евфрата" погибли и были ранены турецкие военнослужащие", - говорится в тексте соболезнования.

Как сообщалось ранее, два турецких солдата погибли и еще двое получили ранения, когда их бронированный автомобиль был атакован боевиками в районе города Эль-Баб на севере Сирии.

А.Салаева