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Оборона 25.07.2021 13:30

Глава Минобороны Азербайджана соболезнует в связи с гибелью турецких военнослужащих в Сирии

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба Яшару Гюлеру в связи с гибелью турецких военнослужащих на севере Сирии, говорится в сообщении оборонного ведомства.

"Я глубоко опечален известием о том, что в результате вероломного террористического нападения в районе проведения антитеррористической операции "Щит Евфрата" погибли и были ранены турецкие военнослужащие", - говорится в тексте соболезнования.

Как сообщалось ранее, два турецких солдата погибли и еще двое получили ранения, когда их бронированный автомобиль был атакован боевиками в районе города Эль-Баб на севере Сирии.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]