Азербайджан посетит председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

Он примет участие в первой трехсторонней встрече глав парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана, которая состоится 27 июля, сообщают турецкие СМИ.

Ожидается, что по итогам встречи будет подписана Бакинская декларация.

Кроме того, запланирована встреча Шентопа с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

А.Салаева