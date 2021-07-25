Азербайджан посетит председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.
Он примет участие в первой трехсторонней встрече глав парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана, которая состоится 27 июля, сообщают турецкие СМИ.
Ожидается, что по итогам встречи будет подписана Бакинская декларация.
Кроме того, запланирована встреча Шентопа с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
А.Салаева
Вертолет NASA совершил самый протяженный полет на Марсе
GM отзывает электромобили Chevrolet Bolt из-за угрозы возгорания
Беларусь вопреки санкциям планирует до 2025 года увеличить экспорт сельскохозяйственных товаров до $7 млрд - министр
В России за сутки выявлено более 24 тыс. новых случаев COVID-19, 779 умерших
Число заражений COVID-19 в мире превысило 193,7 млн - университет Хопкинса
Более 18% населения Азербайджана полностью привито от коронавируса
ГААД получит 3 млн манатов на капремонт дороги в Дашкесанском районе
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3 млн манатов на капремонт автодорог в Нафталане
В Грузии произошло землетрясение
Казахстан может оказать помощь Таджикистану для предотвращения рисков на таджикско-афганской границе
У ВМФ России есть все необходимое для гарантированной защиты родной страны - Путин
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по производству продуктового видеоролика
Откройте депозитный счет в AccessBank и сразу же получите процентные бонусы!
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по страхованию банкоматов и наличности в них
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом