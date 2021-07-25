Ирано-кубинская вакцина от COVID-19 может стать одной из лучших в мире – Глава Минздрава Ирана

Ирано-кубинская вакцина от коронавируса COVID-19 может стать одной из самых лучших в мире, заявил министр здравоохранения Ирана Саид Намаки, передает ИРНА.

Комментируя переговоры с директором Института вакцин "Финли" Висенте Бенкомо, глава Минздрава ИРИ отметил, что стороны обменялись научными взглядами на эффективность совместной вакцины.

Говоря о быстрой мутации COVID-19, он призвал научные институты Ирана, Кубы и всего мира быть готовыми к производству новых вакцин, отличных от существующих.

Ранее кубинский Институт вакцин "Финли" и иранский Институт Пастера в совместном заявлении объявили, что Тегеран и Гавана осуществляют стратегическое сотрудничество в производстве вакцины против коронавируса.