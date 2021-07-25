Макрон не против акций протеста против вакцинации от COVID-19, однако не согласен с демонстрантами

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что французы имеют полное право протестовать против его планов по расширению применения "санитарных пропусков".

"Каждый человек имеет право в спокойной обстановке выражать свое мнение, уважая при этом противоположную сторону", - приводит слова президента газета "Фигаро".

"Однако нет такой свободы, при которой вы никому ничего не должны", - добавил глава государства, говоря о французах, недовольных его планами запретить посещения кафе, ресторанов людей без "санитарных пропусков".

Также, по его словам, без этого документа не будут пускать в поезда, самолеты. В пропусках должна содержаться либо информация о вакцинации, либо - о недавнем отрицательном тесте на коронавирус.

Макрон выразил удовлетворение ускорением темпов вакцинации от COVID-19 французов и призвал сограждан продолжить побыстрее сделать прививку, "так как у нас еще остаются дозы".

Днем ранее во многих городах Франции прошли акции протеста против планов правительства по "санитарным пропускам", а также против планов по обязательной вакцинации медиков. По информации МВД Франции, в демонстрациях приняли участие более 160 тыс. человек.

Предложения правительства по "санитарным пропускам" в настоящее время рассматривает французский парламент.