Сильный тайфун "Ин-Фа" в воскресенье достиг берегов китайской провинции Чжэцзян, сообщают официальные китайские СМИ.

Сила порывов ветра в зоне тайфуна - около 137 км/ч.

Из-за этого во многих прибрежных районах КНР приостановлено движение железнодорожного, авиационного и водного транспорта.

Приостановили работы крупные порты в Шанхае и Нинбо.