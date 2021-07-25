ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района

25 июля в 15:30 Вооруженными силами Армении с позиций, расположенных близ села Юхары Шорча Басаргечарского района, были подвергнуты обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении села Зейлик Кельбаджарского района.
"Обстрел велся из снайперских винтовок и автоматов", - говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.
Потерь среди личного состава ВС Азербайджана нет.
Противник был подавлен ответным огнем.
А.Салаева
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