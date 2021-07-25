США рассматривают возможность дополнительных санкций против Беларуси

Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность введения дополнительных экономических санкций против Беларуси, пишет в воскресенье The Wall Street Journal со ссылкой на участников состоявшихся ранее в июле переговоров между американскими официальными лицами и белорусскими оппозиционерами.

"Эти новые санкции дополнили бы ограничительные меры, введенные США ранее в этому году. Целью такого шага может быть дополнительная изоляция лидера БеларусиАлександра Лукашенко", - пишет издание.

Газета сообщает со ссылкой на советника лидера белорусской оппозиции Франака Вячорку, что госдепартамент США нацелен на то, чтобы ввести санкции, связанные с нефтепродуктами и калием.

"Американские официальные лица не пожелали обсудить, когда могут быть введены дополнительные санкции", - пишет газета.

В статье отмечается, что меры США в отношении Беларусина практике могут оказать лишь ограниченное реальное влияние на экономику страны.