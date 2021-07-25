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Регион 25.07.2021 19:45

Агрессивная политика Еревана приведет Армению к новым проблемам – Челик

Заместитель председателя, официальный представитель Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Омер Челик заявил, что агрессивная политика Еревана непринесет никакой пользы этой стране.

"Армения не должна заниматься самообманом и поддаваться на риторику кругов, поощряющих ее к провокациям, подобным той, что имела место в направлении Кельбаджарского района Азербайджана», - написал Челик в Twitter, передает агентство Anadolu.

Зампред ПСР решительно осудил действия ВС Армении, повлекшие накануне гибель азербайджанского военнослужащего на границе двух стран.

"Агрессивная политика Еревана – угроза миру в регионе. Ответственность за последствия несут также силы, которые побуждают Ереван к подобным действиям. Эти силы однозначно не поддержат Армению, когда будет дан должный ответ. Положение Армении лишь ухудшится", - написал политик.

Челик напомнил об инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по формированию механизма диалога и сотрудничества стран региона. "В случае, если Армения откажется от агрессивных действий, то сможет стать частью данного механизма. Ереван должен не терять этот исторический шанс и всесторонне оценить призывы лидеров Турции и Азербайджана. В противном случае, эту страну ждут новые проблемы. Армения не может ставить под угрозу региональный мир. Этого не будет допущено", - отметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]