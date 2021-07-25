Агрессивная политика Еревана приведет Армению к новым проблемам – Челик

Заместитель председателя, официальный представитель Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Омер Челик заявил, что агрессивная политика Еревана непринесет никакой пользы этой стране.
"Армения не должна заниматься самообманом и поддаваться на риторику кругов, поощряющих ее к провокациям, подобным той, что имела место в направлении Кельбаджарского района Азербайджана», - написал Челик в Twitter, передает агентство Anadolu.
Зампред ПСР решительно осудил действия ВС Армении, повлекшие накануне гибель азербайджанского военнослужащего на границе двух стран.
"Агрессивная политика Еревана – угроза миру в регионе. Ответственность за последствия несут также силы, которые побуждают Ереван к подобным действиям. Эти силы однозначно не поддержат Армению, когда будет дан должный ответ. Положение Армении лишь ухудшится", - написал политик.
Челик напомнил об инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по формированию механизма диалога и сотрудничества стран региона. "В случае, если Армения откажется от агрессивных действий, то сможет стать частью данного механизма. Ереван должен не терять этот исторический шанс и всесторонне оценить призывы лидеров Турции и Азербайджана. В противном случае, эту страну ждут новые проблемы. Армения не может ставить под угрозу региональный мир. Этого не будет допущено", - отметил он.
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района
Азербайджан посетит председатель Великого национального собрания Турции
Глава Минобороны Азербайджана соболезнует в связи с гибелью турецких военнослужащих в Сирии
Вертолет NASA совершил самый протяженный полет на Марсе
GM отзывает электромобили Chevrolet Bolt из-за угрозы возгорания
Беларусь вопреки санкциям планирует до 2025 года увеличить экспорт сельскохозяйственных товаров до $7 млрд - министр
В Азербайджане зафиксировано снижение новых случаев COVID-19
Ирано-кубинская вакцина от COVID-19 может стать одной из лучших в мире – Глава Минздрава Ирана
В России за сутки выявлено более 24 тыс. новых случаев COVID-19, 779 умерших
ГААД получит 3 млн манатов на капремонт дороги в Дашкесанском районе
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3 млн манатов на капремонт автодорог в Нафталане
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по производству продуктового видеоролика
Откройте депозитный счет в AccessBank и сразу же получите процентные бонусы!
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по страхованию банкоматов и наличности в них
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом