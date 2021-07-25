Кабул приветствовал документальное подтверждение преступлений талибов международными агентствами

Министерство иностранных дел Афганистана выступило с официальным заявлением, в котором приветствует документальное подтверждение преступлений талибов международными агентствами и последующие меры.

"Министерство иностранных дел Афганистана приветствует недавний отчет "Хьюман Райтс Вотч" и других проверенных независимых источников о документировании насилия и преступлений талибов и решительно осуждает эти преступления", - говорится в заявлении, которое опубликовано вечером в воскресенье на официальном сайте внешнеполитического ведомства ИРА.

"Сообщения проверенных независимых ресурсов и средств массовой информации указывают на то, что силы "Талибан" совершают в районах, находящихся под их контролем, непростительные преступления, требующие судебного преследования, включая незаконные аресты, убийства, пытки гражданских лиц, принудительные браки и нарушение основных прав человека, особенно прав женщин", - отмечается в нем.

Правительство Афганистана призвало международное сообщество, агентства по правам человека и Международный уголовный суд к сотрудничеству с целью предотвращения бесчинств талибов и судебного преследовании виновных, чтобы положить конец безнаказанности в Афганистане.

"Правительство Исламской Республики Афганистан, высоко оценивая усилия независимых проверенных международных агентств по подтверждению несоблюдения талибами своих международных обязательств и Дохинского мирного соглашения, подчеркивает необходимость созыва внеочередного заседания Совета по правам человека и направления делегация по установлению фактов для оценки нарушений и преступлений талибов против человечности и принятия последующих мер", - заявляет МИД ИРА.