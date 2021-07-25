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Здравоохранение 25.07.2021 21:52

Беларусь планирует приобрести в Китае около миллиона доз вакцин от коронавируса

Беларусь рассчитывает до конца августа приобрести в Китае около миллиона доз вакцин от COVID-19, сообщил белорусский посол в Китае Юрий Сенько в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

"На сегодняшний день министерством здравоохранения по поручению главы государства ведутся переговоры о коммерческой партии товара. Специально для Республики Беларусь есть определённые скидки хорошие. Мы надеемся, что в ближайшее время будет подписан контракт. И в Беларусь уже к концу августа текущего года будет направлено около миллиона доз вакцин, которые будут распределены по клиникам для дальнейшего вакцинирования нашего населения", - отметил Сенько.

Дипломат уточнил, что идут переговоры с тремя компаниями Китая, которые производят вакцины.

"Мы надеемся, что тоже в ближайшее время будет принято решение по производству вакцины совместно с Китаем на территории Беларуси", - заявил он.

Посол напомнил, что в течение первого полугодия Китай безвозмездно направил в Беларусь 400 тыс. доз вакцин компании "Синофарм".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КИТАЙ, ВАКЦИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]