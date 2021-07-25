Президент Азербайджана обсудил с главой МИД Сербии вопросы экономического сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял в Баку главу МИД Сербии Николу Селаковича.

«Стороны на встрече выразили удовлетворение развитием стратегического партнерства между двумя странами, отметили важность проведения в Баку заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству для расширения двусторонних связей», - говорится в информации на сайте президента Азербайджана.

Алиев и Селакович подчеркнули, что Азербайджан и Сербия поддерживают территориальную целостность друг друга.

«Были обсуждены вопросы экономического сотрудничества. Президент Алиев заявил, что компании из дружественных стран участвуют в работах по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана. В связи с этим он отметил возможность участия в будущем в таких работах компаний из Сербии», - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов