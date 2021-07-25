Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0009 RUR   0.0231 GBR   2.3392 TRY   0.1985

Цена на нефть

22.07 $/bbl   WTI 71.91 1.61 Brent 73.79 1.56

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 25.07.2021 22:10

Президент Азербайджана обсудил с главой МИД Сербии вопросы экономического сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял в Баку главу МИД Сербии Николу Селаковича.

«Стороны на встрече выразили удовлетворение развитием стратегического партнерства между двумя странами, отметили важность проведения в Баку заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству для расширения двусторонних связей», - говорится в информации на сайте президента Азербайджана.

Алиев и Селакович подчеркнули, что Азербайджан и Сербия поддерживают территориальную целостность друг друга.

«Были обсуждены вопросы экономического сотрудничества. Президент Алиев заявил, что компании из дружественных стран участвуют в работах по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана. В связи с этим он отметил возможность участия в будущем в таких работах компаний из Сербии», - подчеркивается в информации.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, СЕРБИЯ, МИНИСТР


Похожие новости


Вучич пригласил Алиева совершить официальный визит в Белград Президент Азербайджана пригласил компании из Сербии принять участие в восстановлении Карабаха В Белграде ждут визит президента Азербайджана – вице-премьер Сербии Президент Азербайджана принял вице-премьера Сербии Баку и Белград поддерживают территориальную целостность друг друга - Алиев Николич признателен Алиеву за поддержку территориальной целостности Сербии

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]