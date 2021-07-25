Азербайджан экстрадировал из России обвиняемого в мошенничестве директора строительной фирмы

В Азербайджан экстрадировали из России бывшего директора строительной ЖСК «Konstra», обвиняемого в мошенничестве, а также незаконной продаже квартир, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Генпрокуратуре страны.
«На основании ходатайства Управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Азербайджана надзорное ведомство России приняло решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Дилафира Расулова», - отметили в Генпрокуратуре.
По данным ведомства, Расулов, когда занимал пост директора ЖСК Konstra, сознательно вносил недостоверную информацию в официальные документы. Помимо этого, он продавал квартиры на незаконной основе и превышал должностные полномочия.
В связи с этим в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре было принято решение о привлечении Расулова в качестве обвиняемого по статьям 178.4 (мошенничество, совершенное с причинением особо крупного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) УК АР. Он был объявлен в международный розыск.
«В апреле этого года следователи установили, что Расулов отправился в Тулу и скрывается от преследования. В итоге в воскресенье, 25 июля, его в сопровождении специального конвоя МВД доставили из России в Азербайджан», - подчеркнули в ведомстве.
Р.Ахмедов
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