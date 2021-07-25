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Происшествия 25.07.2021 22:28

Азербайджан экстрадировал из России обвиняемого в мошенничестве директора строительной фирмы

В Азербайджан экстрадировали из России бывшего директора строительной ЖСК «Konstra», обвиняемого в мошенничестве, а также незаконной продаже квартир, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Генпрокуратуре страны.

«На основании ходатайства Управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Азербайджана надзорное ведомство России приняло решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Дилафира Расулова», - отметили в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, Расулов, когда занимал пост директора ЖСК Konstra, сознательно вносил недостоверную информацию в официальные документы. Помимо этого, он продавал квартиры на незаконной основе и превышал должностные полномочия.

В связи с этим в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре было принято решение о привлечении Расулова в качестве обвиняемого по статьям 178.4 (мошенничество, совершенное с причинением особо крупного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) УК АР. Он был объявлен в международный розыск.

«В апреле этого года следователи установили, что Расулов отправился в Тулу и скрывается от преследования. В итоге в воскресенье, 25 июля, его в сопровождении специального конвоя МВД доставили из России в Азербайджан», - подчеркнули в ведомстве.

Р.Ахмедов

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Тэги: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ЭКСТРАДИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]