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Дальнее зарубежье 26.07.2021 10:20

Япония заявит протест России в связи с визитом Мишустина на Курилы - генсек японского правительства

Правительство Японии крайне недовольно визитом премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп Курильской гряды и готовит официальный протест российской стороне, заявил журналистам генсек японского кабинета Кацунобу Като.

"Визит премьер-министра России на Итуруп не совпадает с позицией нашей страны по северным территориям и вызывает крайнее сожаление. В ближайшее время в адрес России будет заявлен протест", - заявил чиновник на брифинге в понедельник.

Он сказал также, что японские власти ознакомились с заявлением президента России Владимира Путина о возможности совместной с Японией экономической деятельности на Курилах, однако не стал его комментировать.

По его словам, стороны уже "вели активные переговоры" по этому поводу.

Японские СМИ информируют, что посол РФ в Японии Михаил Галузин в понедельник вызван в японский МИД, где ему будет заявлен официальный протест.

Как сообщалось, Путин поручил Мишустину в ходе его рабочей поездки на Дальний Восток обратить внимание на вопросы экономической деятельности на Курилах, в том числе совместно с Японией.

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Тэги: ЯПОНИЯ, РОССИЯ, КУРИЛЫ, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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