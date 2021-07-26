Япония заявит протест России в связи с визитом Мишустина на Курилы - генсек японского правительства

Правительство Японии крайне недовольно визитом премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп Курильской гряды и готовит официальный протест российской стороне, заявил журналистам генсек японского кабинета Кацунобу Като.
"Визит премьер-министра России на Итуруп не совпадает с позицией нашей страны по северным территориям и вызывает крайнее сожаление. В ближайшее время в адрес России будет заявлен протест", - заявил чиновник на брифинге в понедельник.
Он сказал также, что японские власти ознакомились с заявлением президента России Владимира Путина о возможности совместной с Японией экономической деятельности на Курилах, однако не стал его комментировать.
По его словам, стороны уже "вели активные переговоры" по этому поводу.
Японские СМИ информируют, что посол РФ в Японии Михаил Галузин в понедельник вызван в японский МИД, где ему будет заявлен официальный протест.
Как сообщалось, Путин поручил Мишустину в ходе его рабочей поездки на Дальний Восток обратить внимание на вопросы экономической деятельности на Курилах, в том числе совместно с Японией.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджаре - Минобороны
Президент Азербайджана обсудил с главой МИД Сербии вопросы экономического сотрудничества
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района
ANAMA направит почти 3 млн манатов на закупку транспортных средств
Банки-агенты АИКГФ за I полугодие увеличили ипотечное кредитование в 2,2 раза
AFB Bank сократил в I полугодии активы на 7,8%, увеличил прибыль в 2,5 раза
Число заражений COVID-19 в мире превысило 194 млн - университет Хопкинса
Шестнадцать случаев заражения коронавирусом выявлено на Олимпиаде за сутки
Азербайджан экстрадировал из России обвиняемого в мошенничестве директора строительной фирмы
ГААД получит 3 млн манатов на капремонт дороги в Дашкесанском районе
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3 млн манатов на капремонт автодорог в Нафталане
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по производству продуктового видеоролика
Откройте депозитный счет в AccessBank и сразу же получите процентные бонусы!
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом