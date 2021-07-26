Япония заявит протест России в связи с визитом Мишустина на Курилы - генсек японского правительства

Правительство Японии крайне недовольно визитом премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп Курильской гряды и готовит официальный протест российской стороне, заявил журналистам генсек японского кабинета Кацунобу Като.

"Визит премьер-министра России на Итуруп не совпадает с позицией нашей страны по северным территориям и вызывает крайнее сожаление. В ближайшее время в адрес России будет заявлен протест", - заявил чиновник на брифинге в понедельник.

Он сказал также, что японские власти ознакомились с заявлением президента России Владимира Путина о возможности совместной с Японией экономической деятельности на Курилах, однако не стал его комментировать.

По его словам, стороны уже "вели активные переговоры" по этому поводу.

Японские СМИ информируют, что посол РФ в Японии Михаил Галузин в понедельник вызван в японский МИД, где ему будет заявлен официальный протест.

Как сообщалось, Путин поручил Мишустину в ходе его рабочей поездки на Дальний Восток обратить внимание на вопросы экономической деятельности на Курилах, в том числе совместно с Японией.