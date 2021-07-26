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ТЭК 26.07.2021 09:47

Нефть дешевеет на опасениях по поводу спроса, Brent - $73,68 за баррель

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник из-за опасений по поводу ослабления мирового спроса на сырье на фоне роста числа зараженных COVID-19 и введения новых ограничительных мер в ряде стран.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:02 в понедельник составляет $73,68 за баррель, что на $0,42 (0,57%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,31 (0,42%) - до $74,10 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,61 за баррель, что на $0,46 (0,64%) ниже итогового значения предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $0,16 (0,22%) - до $72,07 за баррель.

Фьючерсы на обе марки демонстрировали волатильность в течение прошлой недели, восстанавливаясь после обвала 19 июля и завершив неделю подъемом. Фьючерсы на Brent поднялись за неделю на 0,69%, WTI - на 0,71%.

"Паника по поводу "дельта"-варианта коронавируса и его последствий для восстановления спроса прекратилась к середине прошлой недели. Однако опасения по поводу этого сохранились и могут помешать ценам на нефть демонстрировать дальнейший существенный рост", - отмечает главный исполнительный директор Vanda Insights Вандана Хари, слова которой приводит S&P Global Platts.

Между тем эксперты говорят, что фундаментальные факторы остаются устойчивыми, что может оказать поддержку рынку.

Аналитики ANZ также выражают надежду на то, что рост темпов вакцинации сокращает вероятность введения новых полноценных локдаунов в странах мира.

"Поскольку власти стран с высоким уровнем вакцинации не торопятся вводить жесткие ограничительные меры, риск прекращения роста спроса ослабевает", - отмечают специалисты.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]