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Дальнее зарубежье 26.07.2021 10:40

Боевая авиация Афганистана уничтожила в окрестностях осажденного талибами города Талукан более двух десятков экстремистов

Афганские военно-воздушные силы атаковали места скопления боевиков движения "Талибан" в окрестностях города Талукан, административного центра провинции Тахар на северо-востоке страны, убито более 20 экстремистов, сообщили в управлении полиции провинции.

"Позиции террористов накануне вечером были атакованы ВВС страны в селениях Сафиха, Поли-Джалад, Ахангара и Азизхан-Нахр-Чаман в окрестностях города Талукан. В результате 21 террорист, в том числе один из их лидеров, был убит, 12 других, в том числе ключевой командир Ахзарулла, а также назначенный талибами теневым судьей провинции Тахар Маулави Сабир получили тяжелые ранения", - сообщает полиция Тахара.

Помимо тяжелых потерь среди талибов в результате нападений было уничтожено большое количество оружия, боеприпасов и оборудования.

В конце июня практически все уезды граничащей с Таджикистаном провинции Тахар перешли под контроль талибов. С начала июля боевики ежедневно штурмуют город Талукан, Правительственным силам удалось вытеснить боевиков за черту города, в настоящее время боестолкновения идут в близлежащих к центру провинции уездах.

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Тэги: АФГАНИСТАН, АРМИЯ, АВИАЦИЯ, ЭКСТРЕМИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]