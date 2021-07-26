Боевая авиация Афганистана уничтожила в окрестностях осажденного талибами города Талукан более двух десятков экстремистов

Афганские военно-воздушные силы атаковали места скопления боевиков движения "Талибан" в окрестностях города Талукан, административного центра провинции Тахар на северо-востоке страны, убито более 20 экстремистов, сообщили в управлении полиции провинции.

"Позиции террористов накануне вечером были атакованы ВВС страны в селениях Сафиха, Поли-Джалад, Ахангара и Азизхан-Нахр-Чаман в окрестностях города Талукан. В результате 21 террорист, в том числе один из их лидеров, был убит, 12 других, в том числе ключевой командир Ахзарулла, а также назначенный талибами теневым судьей провинции Тахар Маулави Сабир получили тяжелые ранения", - сообщает полиция Тахара.

Помимо тяжелых потерь среди талибов в результате нападений было уничтожено большое количество оружия, боеприпасов и оборудования.

В конце июня практически все уезды граничащей с Таджикистаном провинции Тахар перешли под контроль талибов. С начала июля боевики ежедневно штурмуют город Талукан, Правительственным силам удалось вытеснить боевиков за черту города, в настоящее время боестолкновения идут в близлежащих к центру провинции уездах.