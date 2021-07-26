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Дальнее зарубежье 26.07.2021 11:02

Китай обвинил США в том, что их политика завела отношения между двумя странами в тупик

Ответственность за то, что в настоящее время отношения между Китаем и США находятся в тупиковом состоянии, должны нести Соединенные Штаты, заявил замминистра иностранных дел КНР Се Фэн.

"Отношения между Китаем и США находятся в тупике и сталкиваются с серьезными трудностями", - цитирует заявление дипломата на встрече с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман, находящейся в Китае с визитом, китайское телевидение.

Се Фэн добавил, что США, объявляя Китай "врагом", стремятся "восстановить чувство национального превосходства".

Как ожидается, позднее в понедельник у Шерман состоится встреча с главой МИД КНР Ван И.

На минувшей неделе официальный представитель американского госдепа Нед Прайс заявил журналистам, что визит Шерман должен будет продемонстрировать, что США выступают "с позиций силы".

Ван И, в свою очередь, сказал, что Китай не согласится с тем, чтобы США выступали с позиций "превосходства".

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Тэги: КИТАЙ, США, ОТНОШЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]