Китай обвинил США в том, что их политика завела отношения между двумя странами в тупик

Ответственность за то, что в настоящее время отношения между Китаем и США находятся в тупиковом состоянии, должны нести Соединенные Штаты, заявил замминистра иностранных дел КНР Се Фэн.
"Отношения между Китаем и США находятся в тупике и сталкиваются с серьезными трудностями", - цитирует заявление дипломата на встрече с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман, находящейся в Китае с визитом, китайское телевидение.
Се Фэн добавил, что США, объявляя Китай "врагом", стремятся "восстановить чувство национального превосходства".
Как ожидается, позднее в понедельник у Шерман состоится встреча с главой МИД КНР Ван И.
На минувшей неделе официальный представитель американского госдепа Нед Прайс заявил журналистам, что визит Шерман должен будет продемонстрировать, что США выступают "с позиций силы".
Ван И, в свою очередь, сказал, что Китай не согласится с тем, чтобы США выступали с позиций "превосходства".
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