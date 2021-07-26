Число заражений COVID-19 в мире превысило 194 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника составило 194 млн 163 тыс. 249, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 159 тыс. 108 человек.
В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 34 млн 443 тыс. 821 инфицированный COVID-19, а число скончавшихся выросло до 610 тыс. 891.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 млн 411 тыс. 262, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 420 тыс. 967.
На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 млн 688 тыс. 663 заболевших, умерли 549 тыс. 924 человека.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 535,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 882 человека, в Индии - 302, Бразилии - 2 тыс. 568.
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