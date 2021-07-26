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Дальнее зарубежье 26.07.2021 10:16

Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации за сутки 89 талибов

За прошедшие сутки в ходе боестолкновений с правительственными силами Афганистана ликвидированы 89 боевиков движения "Талибан", сообщил в понедельник утром пресс-центр министерства обороны страны.

По сведениям военного ведомства, "еще 82 террориста получили ранения".

"Интенсивные боевые действия шли на территории провинций Кунар, Кандагар, Герат, Фарах, Фарьяб, Саманган, Гильменд, Нимруз, Тахар и Каписа", - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АФГАНИСТАН, МИНОБОРОНЫ, БОИ, ОБСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]