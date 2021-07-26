Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации за сутки 89 талибов

За прошедшие сутки в ходе боестолкновений с правительственными силами Афганистана ликвидированы 89 боевиков движения "Талибан", сообщил в понедельник утром пресс-центр министерства обороны страны.

По сведениям военного ведомства, "еще 82 террориста получили ранения".

"Интенсивные боевые действия шли на территории провинций Кунар, Кандагар, Герат, Фарах, Фарьяб, Саманган, Гильменд, Нимруз, Тахар и Каписа", - говорится в сообщении.