Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации за сутки 89 талибов

За прошедшие сутки в ходе боестолкновений с правительственными силами Афганистана ликвидированы 89 боевиков движения "Талибан", сообщил в понедельник утром пресс-центр министерства обороны страны.
По сведениям военного ведомства, "еще 82 террориста получили ранения".
"Интенсивные боевые действия шли на территории провинций Кунар, Кандагар, Герат, Фарах, Фарьяб, Саманган, Гильменд, Нимруз, Тахар и Каписа", - говорится в сообщении.
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