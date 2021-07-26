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26.07.2021 10:22

Yelo Bank теперь и в Мярдякан

Yelo Bank продолжает увеличивать сеть филиалов и расширяет географию своих услуг. Новый филиал «Мярдякан» отремонтирован и введен в эксплуатацию по новой концепции и соответствует всем современным стандартам.

Расположенный у въезда в поселок Мярдякан, по адресу ул. Нусрет Мамедов 1 филиал является первым представительством банка в этом регионе и отличается своей удобностью, современным дизайном интерьера и функциональностью. Отличительной чертой филиала является яркий, привлекательный дизайн выполненный по новой концепции и соответствующий слогану – «Яркий Банкинг».

В филиале учтены даже самые мелкие детали для быстрого и эффективного решения клиентских запросов. Простые, но в тоже время отремонтированные с особым вкусом приемные, зоны ожидания, новая система работы - все это новый филиал «Мярдякан».

Концептуальные изменения коснулись не только внешнего вида филиалов. Полностью реорганизована и система работы с клиентами в которой предпочтение отдается быстрому и индивидуальному обслуживанию.

Выступивший на открытии Председатель Правления Yelo Bank Анар Гасанов, отметил, что открытие нового филиала является очередным шагом в реализации бизнес задач и новой стратегии Банка. «Основная цель открытия нового филиала – увеличить диапазон предоставляемых услуг Yelo Bank. Наравне с этим, мы расширяем спектр цифровых сервисов. Наша задача – обеспечить уровень и комфорт оказания услуг, соответствующий самым современным требованиям и лучшим мировым практикам. Мы продолжим развиваться в этом направлении и будем улучшать наши услуги чтобы сделать их максимально доступными для клиентов».

Находящаяся в Баку с деловым визитом Председатель Наблюдательного Совета Yelo Bank Марина Кулишова также приняла участие в церемонии открытия. Госпожа Кулишова ознакомилась с проделанной работой, получила подробную информацию об организации бизнес процессов филиала и пожелала удачи команде.

Стоит также отметить, что в ближайшее время Yelo Bank планирует открытие еще нескольких новых филиалов .

У вас есть дополнительные вопросы? Тогда звоните на 981 и пишите нам в соцсетях Facebook и Instagram мы обязательно ответим.

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]