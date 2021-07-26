AFB Bank сократил в I полугодии активы на 7,8%, увеличил прибыль в 2,5 раза

Азербайджанский "AFB Bank" сократил в I-ом полугодии 2021 года активы на 7,8% - до 259 млн 396,84 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель на 30 июня 2021 года равен 162 млн 415,57 тыс. манатов (спад на 10,9% по сравнению с показателем на 31 декабря 2020 года - ИФ), в частности потребительские кредиты – 23 млн 592,83 тыс. манатов (спад на 15%), бизнес-кредиты – 95 млн 95,77 тыс. манатов (спад на 16,2%).

Обязательства банка на конец отчетного периода составляют 174 млн 37 тыс. манатов (спад на 14,8%). Депозиты в банке на начало июля 2021 года равны 89 млн 730,77 тыс. манатов (спад на 18,9%), в частности вклады физических лиц – 24 млн 546,21 тыс. манатов (спад на 34,2%).

Капитал банка на конец отчетного периода составляет 85 млн 359,85 тыс. манатов (рост на 10,7%), уставный капитал – 70 млн 393,455 тыс. манатов (не изменился).

Чистая прибыль AFB Bank по итогам деятельности в отчетный период составила 8 млн 183,252 тыс. манатов (рост в 2,5 раза по сравнению с показателем первого полугодия 2020 года – ИФ).

AFB Bank получил лицензию на банковскую деятельность 28 ноября 2008 года и входит в число 20-ти ведущих банков страны по объему активов. Акционерами банка являются три физических лица.

А.Азизов