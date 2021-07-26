Банки-агенты АИКГФ за I полугодие увеличили ипотечное кредитование в 2,2 раза

Банки-агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) в январе-июне 2021 года выдали ипотечных кредитов на сумму 203,3 млн манатов, что в 2,2 раза больше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
При этом в июне текущего года банки-агенты фонда выдали ипотечных кредитов на 32,8 млн манатов.
По данным ЦБА, АИКГФ за первое полугодие рефинансировал кредитов на сумму 151,9 млн манатов (рост в 6,3 раз по сравнению с январем-июнем 2020 года - ИФ).
Фонд в июне этого года не получил из госбюджета Азербайджана средства для финансирования социальной ипотеки. Всего, в январе-июне фонд получил из госбюджета 35,5 млн манатов.
АИКГФ за январь-июне 2021 года привлек 105 млн манатов от размещения облигаций (в июне – 50 млн манатов).
В 2020 году банки-агенты АИКГФ выдали ипотечных кредитов на 257,5 млн манатов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).
Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.
Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.
Х.Насирзаде
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