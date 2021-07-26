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Транспорт и связь 26.07.2021 11:10

ANAMA направит почти 3 млн манатов на закупку транспортных средств

Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) подписало контракт с ООО «Azermash Group» на закупку легковых, грузовых и среднетоннажных транспортных средств.

Согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, сумма подписанного контракта составляет 2 млн 936,5 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ANAMA, ТРАНСПОРТ, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]