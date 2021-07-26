ANAMA направит почти 3 млн манатов на закупку транспортных средств

Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) подписало контракт с ООО «Azermash Group» на закупку легковых, грузовых и среднетоннажных транспортных средств.

Согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, сумма подписанного контракта составляет 2 млн 936,5 тыс. манатов.

Х.Насирзаде